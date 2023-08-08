Пугачева со стройными ножками и сын – копия Киркорова: семью засняли на прогулке

Сегодня в Сети появился снимок, сделанный ещё до того, как певица уехала из Израиля. На нем похудевшая Пугачева запечатлена во время пляжной прогулки с семьей. Она позирует в коротких белых шортах, демонстрируя ножки-палочки, свободной рубашке и темных очках. Рядом с ней стоит довольный муж и двойняшки. Лиза приняла кокетливую позу, а вот Гарри не стал ничего выдумывать и встал перед фотографом по стойке смирно, пишет портал 7days.

Интересно, что Гарри на этом фото поразительно похож не на своего родного отца, а на Филиппа Киркорова. Многие пишут о том, что его легко можно принять за сына короля российского шоу-бизнеса. Кажется, тут есть работа для конспирологов.

„Как так получилось, что Гарри – копия Киркорова?!“ – удивляются фанаты.

Пугачеву такие комментарии вряд ли обрадуют, ведь она давно обижена на Киркорова. После грандиозной ссоры она ещё несколько лет назад вычеркнула бывшего мужа из своей жизни: перестала пускать на порог дома и принимать звонки. До сих пор никто в окружении Примадонны не проговорился о реальных причинах её конфликта с экс-супругом.