Хотела остаться красивой и жалела, что не родила: с каким грузом ушла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко в июле отметила 81-летие. И хоть чувствовала она себя не лучшим образом, к врачам все равно не обращалась до последнего. Хотя, как рассказывают друзья и коллеги, она всегда старалась следить за здоровьем.

Когда ситуация стала критической, то Ирина Петровна приехала в клинику, где ее положили в реанимацию и не смогли спасти. Проводили знаменитость как и подобает звезде – под аплодисменты, а похоронили на аллее актеров на Троекуроском кладбище.

В студии программы „МАЛАХОВ“ вспомнили, что Мирошниченко была трепетным и чутким человеком, который без конца отдавал себя служению театру. И это отразилось на ее личной жизни. Об одном из разговоров поведала журналист Валентина Пиманова:

„Однажды мы с ней разговариваем и она мне призналась: „Моя сегодняшняя жизнь — театр и все, что связано с этим. А вторая — сохранить себя как женщину. Ведь у меня постоянная борьба с возрастом“. Еще она очень жалела об аборте, который сделала. Сказала тогда: „Самая большая глупость, которую я совершила, у меня нет детей“.

В то время Ирина Петровна была беременна, но параллельно репетировала произведение Антона Чехова. У нее начался сильнейший токсикоз, из-за которого невозможно было работать. Поэтому пришлось выбирать.

„Мирошниченко объявила: „Если так будет, то я не дойду до премьеры“. И в итоге приняла решение. Годы спустя мне она сказала: „Это моя самая большая глупость“, - вспоминает Пиманова.

Многие говорили, что в последние годы Мирошниченко стала реже появляться на публике, хотя часто актриса была гостьей программ Андрея Малахова. И даже однажды поехала вызволять из дома престарелых Валентину Малявину, к которой не пускали никого из знакомых. Владимир Долинский признался — для актрисы не было преград, она могла попасть куда угодно и когда угодно. „Это же бур был — если он задавалась целью, она делала. Она сама поехала, сама купила, сама сделала. Для нее не было проблем. Это все вылезало на сцене“, — объяснил актер в эфире программы „МАЛАХОВ“.