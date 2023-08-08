Приз зрительских симпатий фестиваля фильмов о любви Tartuff получил монгольский фильм про секс-шоп

В фильме Джанчивдорджа Сенгедорджа студент Саруул заменяет свою подружку, работающую в секс-шопе, после того, как она поскользнулась на банановой кожуре и сломала ногу. Он знакомится с миром, который никогда не мог себе представить, раскрывает свою сексуальность и противостоит предрассудкам и страхам.



„Посмотрите этот фильм, если хотите увидеть душевную комедию об экзотической Монголии“, — рекомендует журнал Eesti Naine.



Режиссеру фильма вручат скульптуру „Целующиеся студенты“ работы Мати Кармин.



За „Продавщицей“ в онлайн-голосовании последовали фильмы южнокорейского режиссера Со Ын-ён „Голос сердца“ и фильм Франца Мальмстена „Через границу“.



Самыми популярными фильмами фестиваля, завершившегося в ночь на воскресенье в Тарту, стали „Продавщица“ и „Парад“ литовца Титаса Лауцюса — оба фильма одновременно посмотрели 1400 зрителей. В общей сложности программа Tartuff собрала около 9000 человек на Ратушной площади, в Тартуском Электротеатре и в клубе Naiiv.



Директор Tartuff Йохан Куду поблагодарил зрителей и партнеров и выразил надежду, что фестиваль тронул сердца. „Это был мой первый Tartuff, и я действительно потерял дар речи, — это было что-то большое и особенное. Следующий Tartuff уже будет переплетаться с мероприятиями культурной столицы, и мы надеемся, что сможем предложить особый опыт“, — сказал он.



18-й фестиваль фильмов о любви Tartuff от PÖFF проходил с 31 июля по 5 августа.



Фестиваль представляли город Тарту и Elisa. Официальными партнерами выступили Культурная столица Европы Тарту 2024, Kvartal, Cramo, Peninuki Distillery и Tartu Postimees. При поддержке фонда „Капитал культуры“ и Министерства культуры.