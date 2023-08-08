Юлий Гусман переехал в США и похудел на 10 килограммов

Гусман отметил, что живет вместе с супругой Валидой в Нью-Йорке у своей дочери Лолы.

„Я много чего делаю. Похудел на десять килограммов. Но, как говорится, похудевшая свинья лебедем не станет“, — пошутил он о жизни в США.

Телеведущий также рассказал, что активно занимается плаванием.

„Делаю все, что позволяет здоровье“, — добавил он.

Режиссер добавил, что раньше уже был в Нью-Йорке, где ставил два спектакля на английском языке с американскими актерами, а также читал лекции в местных университетах.

„Да, и сейчас это случается. В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца“, — вспомнил он.

В феврале 2022 года журналист Михаил Гусман объяснил, почему его брат, Юлий Гусман, не был на первой игре 1/8 финала высшей лиги. Тогда он отмечал, что постоянный член жюри игр КВН находился в поездке. Михаил Гусман также подчеркнул, что у его брата, „как у всякого человека, бывают отпуска, поездки“, и добавил, что он не может обходиться без отдыха.