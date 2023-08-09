ФОТО | Диана Арбенина показала своих повзрослевших детей

„Твое лицо, когда ты забрал детей из лагеря“, — подписала снимок артистка.

Фолловеры знаменитости оставили много комментариев под постом:

„Какие вы классные“, „Семья снова вместе“, „Счастье в маминых глазах“, „На это счастливое фото можно смотреть бесконечно“, „Какие взрослые уже детки“, „Вы трое как под копирку“, „Довольные такие“, „Чудесная у вас семья“, „Как дети на вас похожи“.

Исполнительница стала матерью 4 февраля 2010 года в возрасте 35 лет. Об отце двойняшек Диана Арбенина ничего не рассказывает в интервью, однако она отмечала, что Марта и Артем не знакомы со своим отцом.

В 2018 году солистка „Ночных снайперов“ признавалась, что всерьез задумывается о приемном ребенке. По словам артистки, ресурсы позволяют принять в семью еще одного человека и сделать его счастливым, но певица не торопится с решением, которое навсегда изменит ее жизнь.