Умер Леонид Володарский – самый известный голос кино 90-х

Если вы не узнаёте Леонида Вениаминовича в лицо, то вам точно знаком его голос — именно Володарский запомнился своей гнусавой озвучкой кассет с западными фильмами и мультиками. Фразы уходили в народ и западали в душу всем, кто успел затронуть 90-е.