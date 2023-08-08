08.08.2023, 16:55
Умер Леонид Володарский – самый известный голос кино 90-х
ФОТО: | Shutterstock
Скончался легендарный переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года.
Если вы не узнаёте Леонида Вениаминовича в лицо, то вам точно знаком его голос — именно Володарский запомнился своей гнусавой озвучкой кассет с западными фильмами и мультиками. Фразы уходили в народ и западали в душу всем, кто успел затронуть 90-е.
Володарского не стало вчера. Последнее время он боролся с продолжительной болезнью.
Давайте вспомним, как это было: