Шоубиз
08.08.2023, 17:55

Умерла звезда фильма „Идиот“ Юлия Борисова

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Свеча
Свеча
ФОТО: ERIK Miheyeu | Shutterstock

Несколько минут назад стало известно о смерти советской и российской актрисы Юлии Константиновны Борисовой. Звезда ушла из жизни в возрасте 98 лет.

О кончине прославленной артистки прессе стало известно из официального объявления театра имени Вахтангова, в котором Борисова служила с 1947 года. Коллеги знаменитости скорбят о потере. Ей посвятили строчки, полные почтения.

„Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов „За заслуги перед Отечеством“, лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот. Так уходит эпоха. Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи“, – сказано в сообщении.

Причина смерти Юлии Константиновны не обнародована, но можно предположить, что состояние здоровья знаменитости было не самым лучшим, учитывая ее возраст. За ней постоянно приглядывали врачи.

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