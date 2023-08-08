Умерла звезда фильма „Идиот“ Юлия Борисова

О кончине прославленной артистки прессе стало известно из официального объявления театра имени Вахтангова, в котором Борисова служила с 1947 года. Коллеги знаменитости скорбят о потере. Ей посвятили строчки, полные почтения.

„Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов „За заслуги перед Отечеством“, лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот. Так уходит эпоха. Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи“, – сказано в сообщении.

Причина смерти Юлии Константиновны не обнародована, но можно предположить, что состояние здоровья знаменитости было не самым лучшим, учитывая ее возраст. За ней постоянно приглядывали врачи.