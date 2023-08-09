ВИДЕО | Киркоров на отдыхе показал свой торс: зрелище впечатляющее

Зрелище, прямо скажем, впечатляющее. Филипп Киркоров, даже когда в молодости был в своей лучшей спортивной форме, никогда не мог похвастаться кубиками в районе пресса. А сейчас перед нами — прямо настоящий атлет. Ах, какой мужчина!