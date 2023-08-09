09.08.2023, 10:15
ВИДЕО | Киркоров на отдыхе показал свой торс: зрелище впечатляющее
ФОТО: | Global Look Press
Пока в России бушует скандал вокруг пластического хирурга Хайдарова, сам он наслаждается отдыхом в сказочной Греции. Да еще и в компании Филиппа Киркорова, который щедро показывает заветные места этой страны, пишет Womanhit.
Но показывает Филипп не только туристические достоинства Греции. Поп-король, которому хирург Хайдаров „сделал“ новое тело, постоянно его демонстрирует.
Вот и намедни Киркоров пол зажигательную музыке приподнял рубашку и оголил торс.
Зрелище, прямо скажем, впечатляющее. Филипп Киркоров, даже когда в молодости был в своей лучшей спортивной форме, никогда не мог похвастаться кубиками в районе пресса. А сейчас перед нами — прямо настоящий атлет. Ах, какой мужчина!