Шоубиз
09.08.2023, 10:15

ВИДЕО | Киркоров на отдыхе показал свой торс: зрелище впечатляющее

 
Shootings of the clip of Philip Kirkorov 'If you leave'
Shootings of the clip of Philip Kirkorov 'If you leave'
ФОТО: Komsomolskaya Pravda | Global Look Press

Пока в России бушует скандал вокруг пластического хирурга Хайдарова, сам он наслаждается отдыхом в сказочной Греции. Да еще и в компании Филиппа Киркорова, который щедро показывает заветные места этой страны, пишет Womanhit.

Но показывает Филипп не только туристические достоинства Греции. Поп-король, которому хирург Хайдаров „сделал“ новое тело, постоянно его демонстрирует.

Вот и намедни Киркоров пол зажигательную музыке приподнял рубашку и оголил торс.

Зрелище, прямо скажем, впечатляющее. Филипп Киркоров, даже когда в молодости был в своей лучшей спортивной форме, никогда не мог похвастаться кубиками в районе пресса. А сейчас перед нами — прямо настоящий атлет. Ах, какой мужчина!

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