ФОТО и ВИДЕО | Грузовик вместо сцены! Смотрите, какая яркая постановка ждет зрителей на Днях оперы в Нарве

Опера-буффа „La serva padrona“ («Служанка-госпожа“) впервые увидела свет около трехсот лет назад, и мгновенно обрела популярность – одурачившая господина служанка стала излюбленным персонажем зрителей.

Это история о служанке, которая хитростью пытается стать госпожой, завоевывая сердце своего господина. Это история о любви и находчивости, где гостями на свадьбе становится публика.

В XVIII веке было принято в антракте в занимающей весь вечер опере-сериа показывать короткие комические постановки, которые вносили жанровое разнообразие. В таких сценках часто использовали героев оперы или маски комедии дель арте. „La serva padrona“ – одна из немногих опер этого жанра, часто исполняемых и в наши дни.

Литовская национальная опера адаптировала постановку под выездные выступления. Сцена для комической оперы была построена на грузовике, именно с него „Служанка-госпожа“ и будет показана 16 августа во дворе Нарвской арт-резиденции.

В качестве солистов на сцену выйдут сопрано Литовской национальной оперы, лауреат Ежегодной премии Президента Литвы Моника Плешките и литовский бас-баритон Раймундас Юзуйтис, последние пять лет работавший солистом Зальцбургского государственного театра. Томас Дапшаускас принимает участие в спектакле в роли без пения.

Спектакль идет на литовском языке с эстонскими субтитрами.



С 16 по 19 августа в стенах Кренгольмской мануфактуры и во дворе Нарвской арт-резиденции пройдут VII Дни оперы в Нарве. Состоятся премьеры опер „Замок герцога Синяя Борода“ Белы Бартока и „Адриана Лекуврёр“ Франческо Чилеа. Фестиваль также посетят опера Джованни Перголези „Служанка-госпожа“ в исполнении Литовской национальной оперы и основанный на музыке Depeche Mode и романе Харуки Мураками балет „Another World“ в исполнении Балтийского театра балета. В программе также балет Евгения Гриба и Джека Трейлена „Flesh“, премьера которого состоялась на Днях оперы в Нарве в 2022 году. Дополнительная информация: www.narvaopera.ee