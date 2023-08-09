Умерла советская и российская актриса Вера Васильева

Сейчас коллеги Веры Васильевой выражают слова соболезнования ее близким.

„Вчера только вспоминал, как восхищались друг другом Вера Васильева и Юлия Борисова (98-летней актрисы не стало буквально на днях — прим. „СтарХита“), ходили на спектакли друг друга… И ушли друг за другом. Сегодня рано утром не стало народной артистки СССР Веры Кузьминичны Васильевой. Спасибо за светлый путь, восхищение. За нежность в каждой роли. За свой неповторимый почерк. Спасибо судьбе за подаренные мне встречи с этим удивительным человеком“, — признался в личном блоге Александр Олешко.

О трагедии рассказали сотрудники Театра Сатиры — в нем в свое время трудилась Васильева. Правда, они не стал озвучивать причину смерти артистки. К слову, супруг Веры Кузьминичной ушел из жизни еще в 2011 году, детей у пары не было.

На счету актрисы более 40 ролей в кинопроектах, среди которых „Свадьба с приданым“, „Вино из одуванчиков“, „Деревенщина“ и многие другие.

„С 27 марта 1948 года она — актриса Московского академического театра сатиры. Сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека „Безумный день, или Женитьба Фигаро“ Бомарше (1968). Играла в других театрах. Автор двух книг мемуаров — „Продолжение души“ и „Золушка с Чистых прудов“, — добавили коллеги Веры Васильевой.

„Борисова, Васильева — плеяда замечательных актрис того времени и нашего сегодня. Человек не может жить вечно — закон бытия. Ах, как жаль!“; „Очень жаль. Мы 9 мая были в Театре Сатиры на творческом вечере, посвященном Анатолию Папанову. И Вера Васильева в нем участвовала. Я была на седьмом небе от счастья. Уходит прекрасная эпоха, грустно“; „Очень жаль! Царство им небесное… Спасибо им за то, что украшали этот мир“; „Низкий поклон за талант и роли, которые они нам оставили! Мы росли на их творчестве. Светлая память!“; „Светлая память актерам-легендам. Ваши фильмы останутся навсегда на экранах. Любим и будем помнить, восхищаться много-много лет“, — уверены поклонники творчества артистки.