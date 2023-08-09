Умерла советская и российская актриса Вера Васильева(6)
Не стало актрисы Веры Васильевной. О трагедии рассказали коллеги артистки по Театру Сатиры. 30 сентября Вере Кузьминичной исполнилось бы 98 лет.
Сейчас коллеги Веры Васильевой выражают слова соболезнования ее близким.
„Вчера только вспоминал, как восхищались друг другом Вера Васильева и Юлия Борисова (98-летней актрисы не стало буквально на днях — прим. „СтарХита“), ходили на спектакли друг друга… И ушли друг за другом. Сегодня рано утром не стало народной артистки СССР Веры Кузьминичны Васильевой. Спасибо за светлый путь, восхищение. За нежность в каждой роли. За свой неповторимый почерк. Спасибо судьбе за подаренные мне встречи с этим удивительным человеком“, — признался в личном блоге Александр Олешко.
О трагедии рассказали сотрудники Театра Сатиры — в нем в свое время трудилась Васильева. Правда, они не стал озвучивать причину смерти артистки. К слову, супруг Веры Кузьминичной ушел из жизни еще в 2011 году, детей у пары не было.
На счету актрисы более 40 ролей в кинопроектах, среди которых „Свадьба с приданым“, „Вино из одуванчиков“, „Деревенщина“ и многие другие.
„С 27 марта 1948 года она — актриса Московского академического театра сатиры. Сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека „Безумный день, или Женитьба Фигаро“ Бомарше (1968). Играла в других театрах. Автор двух книг мемуаров — „Продолжение души“ и „Золушка с Чистых прудов“, — добавили коллеги Веры Васильевой.
„Борисова, Васильева — плеяда замечательных актрис того времени и нашего сегодня. Человек не может жить вечно — закон бытия. Ах, как жаль!“; „Очень жаль. Мы 9 мая были в Театре Сатиры на творческом вечере, посвященном Анатолию Папанову. И Вера Васильева в нем участвовала. Я была на седьмом небе от счастья. Уходит прекрасная эпоха, грустно“; „Очень жаль! Царство им небесное… Спасибо им за то, что украшали этот мир“; „Низкий поклон за талант и роли, которые они нам оставили! Мы росли на их творчестве. Светлая память!“; „Светлая память актерам-легендам. Ваши фильмы останутся навсегда на экранах. Любим и будем помнить, восхищаться много-много лет“, — уверены поклонники творчества артистки.