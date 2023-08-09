ФОТО | Тысячи людей проводили в последний путь легендарную певицу Шинейд О'Коннор

Церемония погребения проходила в закрытом режиме. Родственники О'Коннор обратились к общественности с призывом отдать дань уважения на набережной, по которой направлялся траурный кортеж. По данным британской газеты The Guardian, толпы людей начали собираться еще до восхода солнца, чтобы попрощаться с певицей. Люди несли цветы и свечи, плакаты со словами благодарности и стихами.

Шинейд О'Коннор скончалась в конце июля в возрасте 56 лет. Причины смерти не разглашаются, но полиция сообщила, что не считает ее подозрительной.

О'Коннор также была известна как смелая активистка. Ее феминистские идеи касались самых разных тем: от религии и роли женщины в ней до сексуальности, войны, расизма и прав человека.

О'Коннор выпустила 10 сольных альбомов, последний из которых, I'm Not Bossy, I'm the Boss, был выпущен в 2014 году.

В 2021 году были опубликованы мемуары О'Коннор Rememberings, откровенно и честно раскрывающие ее личность и пережитые травмы.