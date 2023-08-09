„Мужчина моей мечты!“ Бизнесмен Олег Сынаялг сделал предложение девушке, которая почти на 40 лет его моложе

24-летняя Кэтрин сообщила о помолвке с бизнесменом в Instagram и показала обручальное кольцо. На фото она обнимает мужчину, а на ее руке видно роскошное кольцо.

„Один из волшебных дней в моей жизни, который я буду помнить вечно: я сказала „да!“ непрекращающимся улыбкам, нежным объятиям и любви на невероятно красивом острове Ла Гомера, когда мужчина моей мечты встал передо мной на одно колено с кольцом в руке“, - написала девушка.

Девушка Сынаялга, которая значительно моложе его, обнародовала их отношения в социальных сетях в январе этого года. Ранее предприниматель рассказал изданию Kroonika о своей новой возлюбленной подробнее и поведал, что новые отношения пришли в его жизнь всего через несколько месяцев после смерти жены Вийви в августе 2021 года.

Харри Раудвере, отец Кэтрин – бывший бизнес-партнер Олега Сынаялга, а также политический деятель.