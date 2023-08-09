09.08.2023, 13:00
ФОТО | Премьера уже в пятницу! Камерная опера „Милосердие“ вынесет фестиваль „Биргитта“ за пределы монастырских стен
ФОТО: | sa_theatrum
4 августа на развалинах Пиритаского монастыря стартовал фестиваль „Биргитта“, который предложит меломанам большой выбор как классической, так и популярной музыки. В эту пятницу ожидается очередная премьера фестиваля - камерная опера „Милосердие“.
Особым событием фестиваля в этом году станет выделяющаяся интересным музыкальным языком камерная опера „Милосердие“ Джеймса Макмиллана, которая вынесет фестивальную программу за пределы монастырских стен. Произведение, которое прозвучит в Theatrum 11 и 12 августа, посвящено теме мести и милосердия, а дирижировать оперой будет ее автор.
Стоит также отметить, что использующиеся в декорациях маскировочные сети позже будут отправлены на фронт в Украину.