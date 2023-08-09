Культура
09.08.2023, 13:00

ФОТО | Премьера уже в пятницу! Камерная опера „Милосердие“ вынесет фестиваль „Биргитта“ за пределы монастырских стен

 
Sir James MacMillani kammerooper „Halastus“.
Sir James MacMillani kammerooper „Halastus“.
ФОТО: leon_allik | sa_theatrum

4 августа на развалинах Пиритаского монастыря стартовал фестиваль „Биргитта“, который предложит меломанам большой выбор как классической, так и популярной музыки. В эту пятницу ожидается очередная премьера фестиваля - камерная опера „Милосердие“.

Особым событием фестиваля в этом году станет выделяющаяся интересным музыкальным языком камерная опера „Милосердие“ Джеймса Макмиллана, которая вынесет фестивальную программу за пределы монастырских стен. Произведение, которое прозвучит в Theatrum 11 и 12 августа, посвящено теме мести и милосердия, а дирижировать оперой будет ее автор.

Стоит также отметить, что использующиеся в декорациях маскировочные сети позже будут отправлены на фронт в Украину.

Программа Фестиваля Бригитты:

4 и 5 августа - комическая опера „Кризис“
9 августа - опера „Тристан и Изольда“Ooper „Tristan ja Isolde“ 8. augustil.
10 августа -концерт Ultima Thule „Lennelda priiks/Riho Sibul 65“
11 и 12 августа - камерная опера „Милосердие“
13 августа - „Сиифония №9“ Бетховена

Билеты в продаже в Piletilevi.

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