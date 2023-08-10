Ну, что за прелесть! Эстонская теннисистка Анетт Контавейт и футболист Брент Леписту показали нового члена семьи

В понедельник Анетт опубликовала несколько фотографий в своем аккаунте Instagram. На милом снимке запечетлена не только пара, но и их новый член семьи - черный пушистый кот. „Неделя приключений с нашим новым членом семьи Пако“, - написала Анетт в посте, а также отметила в публикации Брента.

В комментариях к посту поклонники Анетт с большой радостью встретили Пако, а также закидали питомца комплементами. „Пако выглядит мило“, - прокомментировал публикацию один из пользователей Сети.

Первые проблески отношений между звездой эстонского тенниса и футболистом появились в начале марта 2022 года, когда Брент поделился в социальных сетях фотографией улыбающейся Анетт, наслаждающейся кофе-латте. Неужели эстонская теннисистка завоевала сердце футболиста? Именно так кричали эстонские СМИ о возможных отношениях спортсменов.

„Я не считаю нужным обсуждать этот вопрос в данный момент, - ответил тогда Леписту на вопрос Õhtuleht. - Я не знаю ответа в данный момент, да и не думаю, что это самый важный вопрос сейчас“.

Спустя месяц Брент был уже гораздо более открытым: футболист признался, что он и звезда тенниса Анетт Контавейт действительно пара. На прямой вопрос, есть ли у него роман с Контавейт, футболист со смехом ответил: „Да, есть“.