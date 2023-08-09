09.08.2023, 15:05
We Love The 90s: в Таллинн снова приезжают звезды 90-х(1)
ФОТО: | Õhtuleht
Один из крупнейших в Европе фестивальных брендов, легендарный We Love The 90s, снова состоится в Эстонии.
Концерт будет проходить на стадионе Kalev 10-11 августа. Два дня можно будет наслаждаться выступлениями лучших артистов 90-х и начала двухтысячных.
Это певцы, которые несколько десятилетий назад изменили весь музыкальный мир – им поклонялась и слова их песен знала наизусть вся молодежь! В рамках фестиваля выступят Cascada, Wighfield, Katrina And The Waves, Groove Coverage, DJ Alligator, Londonbeat, Dr. Alban, Haddaway и многие другие.