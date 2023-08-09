ВИДЕО | Экзотика в сердце Ласнамяэ: в Таллинне открыли контактный зоопарк, где можно порезвиться с попугаями

Светлые краски тропических лесов вдруг ожили в сердце таллиннского Ласнамяэ благодаря захватывающему открытию контактного зоопарка „Попугайный рай“. Это уникальное для Эстонии пространство, где экзотические птицы встречают своих гостей в открытой дружественной обстановке и готовы активно взаимодействовать с посетителями.

„Попугайный рай“ предлагает гостям не просто наблюдать за птицами издалека, а находиться в непосредственной близости и взаимодействовать с ними. В этом пространстве птицы не сидят в клетках - они спокойно перелетают с ветки на ветку, едят с рук гостей, и даже пытаются с ними общаться. Да-да, в зоопарке есть особо говорливые попугаи, которые не стесняются своего голоса и громко заявляют о себе.

По словам директора контактного зоопарка Вадима Дмитриева, безопасность посетителей и попугаев - наивысшая ценность. Сотрудники внимательно следят за процессом взаимодействия, предоставляя посетителям рекомендации и советы для сохранения комфорта и безопасности всех участников. Необходимость использования специального корма для попугаев подчеркивает заботу о здоровье птиц и поддержании их оптимального питания. Свои угощения для пернатых посетителям приносить категорически запрещено, однако гости заведения имеют возможность приобрести корм на месте.

Вадим также отметил, что все попугаи сертифицированы, каждый пернатый прошел медицинский контроль и имеет все необходимые документы. На создание такого контактного зоопарка у команды ушло два с половиной месяца.

На открытии присутствовала и глава района - Юлианна Юрченко. Вместе с директором контактного зоопарка она торжественно перерезала красную ленту, тем самым дав заведению зеленый свет.

Юлианна Юрченко считает, что подобная инициатива благотворно повлияет на Ласнамяэ и привлечет новых гостей в район.