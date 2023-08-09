Вдова Александра Абдулова опубликовала фото 16-летней дочери и решилась на откровение

Юлия Абдулова редко делится подробностями личной жизни, но сегодня решила сделать исключение. Женщина опубликовала в личном блоге фото дочери, посвятила ей трогательный пост, а также заинтриговала подписчиков новостью о личной жизни, пишет Starhit.

„Отсутствие информации порождает домыслы и искажает истину. Это факт. Я с ним знакома, как никто…. Так что в своем личном новом году постараюсь приоткрыть завесу. Но не тайны. Тайны у меня нет никакой, просто я человек не публичный. Попробую рассказывать как есть, если это кому-то интересно. Не знаю, получится ли. Это Женя. Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любви“, — поделилась 47-летняя вдова актера.

К слову, Юлия и Александра Абдулов узаконили отношения за два года до смерти артиста. Женщина с трепетом вспоминала момент, когда сообщила ему о беременности.

„Мы тогда были на съемках, и я решила выяснить, что же такое происходит с моим организмом. Сделала тест, а после показала его Саше. Он посмотрел так внимательно, спросил, правильно ли он все понял. А после сел, всплакнул от радости. Он был невероятно счастлив, ведь ребенок стал для него настоящим подарком судьбы“, — откровенничала она.

Напомним, первой женой Александра Абдулова стала его коллега по актерскому цеху Ирина Алферова. Артист принял дочь избранницы Ксению от прошлых отношений как родную.

Ксения Алферова пошла по стопам родителей и посвятила себя кино. Она с уважением вспоминает об отчиме.

„Наверное, мне не хватало в традиционном смысле родителей, вернее, времени, которое они проводили со мной. Но меня все любили. И папа дал мне главное, что может дать отец девочке — он любил меня и восхищался мной. Я всегда знала, что я красивая, я любимая. Это дает тебе в будущем женскую полноценность. Достаточно было того, как папа смотрел на меня. Я всегда видела себя в его глазах, видела себя через призму его восхищения мной. Это не длинные беседы… Это просто знание, что ты прекрасна. Вот и все!“, — откровенничала как-то актриса в беседе с „АиФ».