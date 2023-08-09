Ладе Дэнс после ДТП стало хуже: певица с трудом дышит и почти не говорит

По данным телеграм-канала, сегодня ночью Ладе Дэнс провели операцию на лице, но после хирургического вмешательства и обезболивающих ей стало плохо. Родным запретили все посещения, чтобы не тревожить артистку.

Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в районе Подольска. В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе певица и её 51-летний водитель. Ранее стало известно, что Ладу Дэнс перевели в частную клинику, а накануне она даже вышла на связь с поклонниками.