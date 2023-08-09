Организаторы концерта Depeche Mode: мы еще никогда не видели настолько чистое Певческое поле после мероприятия
В воскресенье, спустя 17 лет после предыдущего своего приезда, Depeche Mode снова добрались до Эстонии, где состоялся их самый мощный концерт в странах Балтии. Грандиозное световое шоу, более 40 000 радостных фанатов, великолепная, словно по заказу летняя погода… Более приятного вечера никто и пожелать не мог.
На разогреве выступали восходящие звезды из Германии – коллектив Hope, мощное выступление которого взбудоражило публику. Когда на сцену вышли Дэйв Гаан и Мартин Гор и зазвучали берущие за душу биты заглавной песни с их альбома „Memento Mori“ под названием „My Cosmos Is Mine“, настало время для фронтменов вечера. Композиция „Wagging Tongue“ продолжила этот прекрасный праздник музыки, а за ней последовали и все основные хиты с нового альбома, включая сингл „Ghosts Again“. На концерте прозвучали и хиты прошлых лет, такие как „Walking In My Shoes“, „It’s No Good“, „Precious“ и „Enjoy The Silence“.
Дэйв сумел обвести всю публику вокруг пальца – его экстравагантная, гламурная и даже немного напоминающая Фредди Меркьюри манера держаться на сцене никого не оставила равнодушным. Мартин с его спокойствием привносил некое равновесие в происходящее, и дуэт смог доказать: Depeche Mode никуда не делся, легенды сейчас находятся в своей лучшей форме.
После настойчивой просьбы публики коллектив, жарко закончивший свое выступление, все же вернулся на сцену и исполнил целых четыре дополнительных песни, включая, наверное, самый знаменитый их хит „Personal Jesus“ – этот чеканящий ритм знаком каждому меломану, даже если он не является большим поклонником Depeche Mode.
Свой альбом „Memento Mori“ Depeche Mode выпустили этой весной, входящие в него синглы „Ghosts Again“ и „Wagging Tongue“ стремительно ворвались в хит-парады. После выхода альбом во многих странах оказался на первом месте по продажам, а во Франции даже получил статус золотого. Это первый альбом, который Дэйв Гаан и Мартин Гор записали вдвоем – их друг Энди Флетчер неожиданно ушел из жизни в мае 2022 года. И это одна из причин, почему альбом носит именно такое название, отсылающее к смерти, намекают музыканты.
Гаан как-то сказал, что после смерти Энди на какое-то мгновение у него возникла мысль о том, что все, Depeche пришел конец. И Мартин сомневался, стоит ли затевать новый альбом. К счастью, музыканты все же добрались до студии и осенью 2022 года объявили о туре в поддержку нового альбома. Альбом был тепло принят критиками и поклонниками, а таллиннский концерт не оставил сомнений в том, что эти парни продолжают в своих лучших традициях.
„Мы еще никогда не видели настолько чистое Певческое поле после массового мероприятия, организованного Live Nation“, – отмечает директор по маркетингу Отт-Сандер Палм. „Большую роль в этом сыграла новая система залоговой тары. Мы благодарим всех посетителей концерта за сотрудничество!“