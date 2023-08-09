Организаторы концерта Depeche Mode: мы еще никогда не видели настолько чистое Певческое поле после мероприятия

На разогреве выступали восходящие звезды из Германии – коллектив Hope, мощное выступление которого взбудоражило публику. Когда на сцену вышли Дэйв Гаан и Мартин Гор и зазвучали берущие за душу биты заглавной песни с их альбома „Memento Mori“ под названием „My Cosmos Is Mine“, настало время для фронтменов вечера. Композиция „Wagging Tongue“ продолжила этот прекрасный праздник музыки, а за ней последовали и все основные хиты с нового альбома, включая сингл „Ghosts Again“. На концерте прозвучали и хиты прошлых лет, такие как „Walking In My Shoes“, „It’s No Good“, „Precious“ и „Enjoy The Silence“.

Дэйв сумел обвести всю публику вокруг пальца – его экстравагантная, гламурная и даже немного напоминающая Фредди Меркьюри манера держаться на сцене никого не оставила равнодушным. Мартин с его спокойствием привносил некое равновесие в происходящее, и дуэт смог доказать: Depeche Mode никуда не делся, легенды сейчас находятся в своей лучшей форме.

После настойчивой просьбы публики коллектив, жарко закончивший свое выступление, все же вернулся на сцену и исполнил целых четыре дополнительных песни, включая, наверное, самый знаменитый их хит „Personal Jesus“ – этот чеканящий ритм знаком каждому меломану, даже если он не является большим поклонником Depeche Mode.

Свой альбом „Memento Mori“ Depeche Mode выпустили этой весной, входящие в него синглы „Ghosts Again“ и „Wagging Tongue“ стремительно ворвались в хит-парады. После выхода альбом во многих странах оказался на первом месте по продажам, а во Франции даже получил статус золотого. Это первый альбом, который Дэйв Гаан и Мартин Гор записали вдвоем – их друг Энди Флетчер неожиданно ушел из жизни в мае 2022 года. И это одна из причин, почему альбом носит именно такое название, отсылающее к смерти, намекают музыканты.