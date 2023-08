Организаторы концерта Depeche Mode: мы еще никогда не видели настолько чистое Певческое поле после мероприятия

На разогреве выступали восходящие звезды из Германии – коллектив Hope, мощное выступление которого взбудоражило публику. Когда на сцену вышли Дэйв Гаан и Мартин Гор и зазвучали берущие за душу биты заглавной песни с их альбома „Memento Mori“ под названием „My Cosmos Is Mine“, настало время для фронтменов вечера. Композиция „Wagging Tongue“ продолжила этот прекрасный праздник музыки, а за ней последовали и все основные хиты с нового альбома, включая сингл „Ghosts Again“. На концерте прозвучали и хиты прошлых лет, такие как „Walking In My Shoes“, „It’s No Good“, „Precious“ и „Enjoy The Silence“.