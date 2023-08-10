Отец Жанны Фриске рассказал, кому певица хотела отдать сына на воспитание

„Мы у нее спрашивали: „Дочка, с кем ты хочешь, чтобы остался Платон. Дай знак“. Сначала спросили: „С Шепелевым?“ В ответ – никакой реакции. Потом: „С родителями?“ Тоже реакции не было. Спросили: „С Олей Орловой?“ Жанна дала понять, что да, с ней. Она Олю очень уважала“, — рассказал Владимир Фриске.

По словам мужчины, его дочь практически сразу сдружилась с телеведущей, которая, в свою очередь, поддерживала Фриске до последнего момента. При этом, отметил Фриске, дочь была не настроена встречаться с Дмитрием Шепелевым долго. Он убежден, что певица просто хотела поскорее зачать ребенка.

„Она, честно говоря, не была настроена на то, чтобы с Шепелевым оставаться надолго. Дочь знала и понимала, что он — временный вариант. Ей нужен был ребенок“, — уточнил отец звезды.