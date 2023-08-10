Не хочет зарабатывать на наследии Гурченко: Прохор Шаляпин призвал внучку актрисы выучить фильмы с участием знаменитой бабушки

„Я ей говорю: „Ты хотя бы фильмы своей знаменитой бабушки выучи“. Она знает только самые известные. Я не могу сказать, что она не любит бабушку. Она очень ровно относится к Людмиле Марковне. Я всегда ее представляю: „Это Лена, внучка Гурченко“. Они очень похожи на самом деле“, — отметил Шаляпин.

Музыкант заверил, что если бы обладал столь знаменитыми родственникам в шоу-бизнесе, то сделал бы уже на этом несколько миллионов рублей. Однако, по словам Шаляпина, Елена Королева не хочет зарабатывать на наследии Гурченко, так как не интересуется ни кинематографом, ни шоу-бизнесом.

„То ее обманул парень, в которого она влюбилась по уши, потом случился выкидыш... Но я говорю, чтобы Лена жила будущим, старалась не заострять внимание на негативных моментах. Она прекрасная девушка, которая обладает особым талантом. Лена умеет слушать“, — резюмировал Шаляпин.