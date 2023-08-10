Каталась на качелях, резко стало плохо: что произошло с Верой Васильевой незадолго до смерти

Васильева с приемной дочерью Дарьей Михайловской проводила время на подмосковной даче. Артистка наслаждалась загородной жизнью, даже каталась на качелях в саду. И вдруг ночью Вере Кузьминичне резко стало плохо — вероятно, сказалась жара.

Прощание с Верой Васильевой пройдет в Театре Сатиры предположительно в эту субботу. А пока пользователи Сети выражают соболезнования тем, кто знал и любил легенду театра и кино.

„Необыкновенная женщина, красивая актриса“; „Боже, как жаль! Хоть и ушла в почтенном возрасте, но все равно очень грустно!“; „Как Веру Кузьминичну любила моя мама!“; „Ушла звезда советского кино! Печально! Светлая память! Храни ее Господь!“; „Уходит целая эпоха. Скорбим! Надеюсь, она будет так же блистать и на небе!“; „Человек-легенда, такая добрая и нежная! Мы все будем скучать!“; „Она прожила достойную жизнь, подарила прекрасные роли! Спасибо, наша Вера!“ — делится публика.