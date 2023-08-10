Шоубиз
10.08.2023, 08:50

Каталась на качелях, резко стало плохо: что произошло с Верой Васильевой незадолго до смерти

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ФОТО: YouTube

Вчера коллеги Веры Васильевой сообщили трагическую новость о ее смерти. Немного погодя близкие 97-летней артистки рассказали, как прошли последние дни Веры Кузьминичны, пишет Starhit.

Васильева с приемной дочерью Дарьей Михайловской проводила время на подмосковной даче. Артистка наслаждалась загородной жизнью, даже каталась на качелях в саду. И вдруг ночью Вере Кузьминичне резко стало плохо — вероятно, сказалась жара.

Прощание с Верой Васильевой пройдет в Театре Сатиры предположительно в эту субботу. А пока пользователи Сети выражают соболезнования тем, кто знал и любил легенду театра и кино.

„Необыкновенная женщина, красивая актриса“; „Боже, как жаль! Хоть и ушла в почтенном возрасте, но все равно очень грустно!“; „Как Веру Кузьминичну любила моя мама!“; „Ушла звезда советского кино! Печально! Светлая память! Храни ее Господь!“; „Уходит целая эпоха. Скорбим! Надеюсь, она будет так же блистать и на небе!“; „Человек-легенда, такая добрая и нежная! Мы все будем скучать!“; „Она прожила достойную жизнь, подарила прекрасные роли! Спасибо, наша Вера!“ — делится публика.

К слову, Вера Васильева до последнего продолжала блистать на театральной сцене и старалась вести активный образ жизни.

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