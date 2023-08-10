Услада для ушей! В Таллиннском зоопарке вновь пройдут дни классической музыки

Цикл „Классическая музыка по средам“ откроют 9 августа виолончелист Андреас Ленд и аккордеонист Аллан Якоби. Концерт пройдет под навесом птичьего пруда напротив здания „Тропического леса“ зоопарка. В программе - музыка Валгре, Пьяццоллы, Чайковского, Брамса, Уилана, Гарделя, Пулккинена, Милова и других.

Андреас Ленд - лауреат нескольких конкурсов, участник струнного квартета Prezioso и ансамбля Estonian Cello Ensemble, а Аллан Якоб работает как свободный музыкант в жанрах популярной музыки, джазовой импровизации и классической музыки.

На концерте 23 августа сопрано Мария Веретенина исполнит вокальные жемчужины в сопровождении пианиста Кирилла Лисиенко. В концерте прозвучат произведения Моцарта, Шуберта, Дворжака, Роджерса и других авторов.