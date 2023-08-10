Уже на следующей неделе! Земфира даст свой единственный концерт в странах Балтии
Одна из самых узнаваемых и влиятельных фигур русского рока, Земфира, этим летом даст единственный концерт в странах Балтии. Земфира выступит 15 августа в Wondersala в Риге.
Земфира - живая легенда, чья музыка пережила время и продолжает вдохновлять многие поколения. Ожидается, что в эту ночь зрители услышат множество хитов Земфиры, а также песни из её нового альбома Borderline, которые продолжают волновать слушателей своей глубиной и искренностью.
Земфира уже давно заслужила звание одного из самых уважаемых и обожаемых артистов на современной музыкальной сцене. На данный момент певица проживает в Париже, куда переехала после начала войны в Украине, осудив российское вторжение.
Каждый концерт Земфиры - это особенное событие. Ее энергия, вокал и музыкальное мастерство создают уникальную атмосферу, которую невозможно забыть. Wondersala, величественный исторический зал в сердце Риги, будет идеальным местом для такого события.
Последний раз певица посещала страна Балтии с концертами семь лет назад - в 2016 году. Тогда она выступила как в Риге, так и в Таллинне.
Билеты на концерт 15 августа в Риге можно приобрести здесь.