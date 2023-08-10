В Таллинне выступит фронтмен группы Цветы
Олег Предтеченский - фронтмен легендарной группы Стаса Намина „Цветы“. Но не цветами едиными живёт и творит музыкант и исполнитель, голос которого знаком миллионам поклонников по всему миру. „Счастливый день“ - так называется сольный проект Олега в котором маэстро раскрывает практически все свои творческие таланты.
11-го августа Олег Предтеченский выступит в Таллине, в баре-клубе „Северная Сова“ (Põhja Öökull) при поддержке местных музыкантов из некогда нашумевшей кавер-группы ОльгаклёшЪ. В ходе концерта прозвучат авторские композиции, а так же некоторые версии песен группы Кино и, конечно, не обойдётся и без сюрпризов. Приглашаем провести счастливый летний вечер в уютном месте и в отличной компании!
Билеты можно приобрести заранее через платформу Ticketbest.
Двери „Северной Совы“ откроются для публики в 20.00.