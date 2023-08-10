ФОТО | Потрясающая нежность: в годовщину свадьбы звезда эстонского баскетбола показал трогательные снимки

Майк, который много лет учился и занимался спортом в Америке, и его американская подруга Вероника познакомились на вечеринке в колледже в начале 2017 года и сразу же подружились. Их отношения становились все ближе и ближе, и осенью того же года они отправились на свое первое свидание на ярмарку в Южную Каролину, пишет пара на своем сайте. Они также рассказывают о некоторых ярких моментах своей совместной жизни, включая профессиональный переезд Майка в Германию и Испанию, появление собаки Рози и покупку первого совместного дома - и нигде больше, кроме Таллина!