ФОТО | Потрясающая нежность: в годовщину свадьбы звезда эстонского баскетбола показал трогательные снимки(1)
Один из самых известных эстонских баскетболистов Майк-Калев Коцар (26) 7 августа вместе со своей американской партнершей Вероникой дошел до алтаря. Пара сказала друг другу „да“ на вилле Tinakilly Country House Hotel & Garden в живописном графстве Уиклоу (Ирландия). Майк, его жена Вероника и свадебный фотограф Кэт Мервин поделились в социальных сетях трогательными моментами этого дня.
Майк-Калев Коцарь
„Я люблю тебя вечно“.
Вероника Котсар
„Миссис Путо Котсар“.
Кэт Мервин
„Выдался сухой день и церемония на открытом воздухе для этой прекрасной пары прошла прекрасно. Волшебные дни“.
Свадьба проходила на красивой аутентичной вилле Tinakilly House, примерно в 50 километрах от Дублиа. Приглашение предполагало вечеринку в саду в полуофициальной одежде.
Гости должны были прибыть за день до свадебного торжества на барбекю на террасе отеля Trinity City в Дублине.
Познакомились пять лет назад на вечеринке в колледже.
Майк, который много лет учился и занимался спортом в Америке, и его американская подруга Вероника познакомились на вечеринке в колледже в начале 2017 года и сразу же подружились. Их отношения становились все ближе и ближе, и осенью того же года они отправились на свое первое свидание на ярмарку в Южную Каролину, пишет пара на своем сайте. Они также рассказывают о некоторых ярких моментах своей совместной жизни, включая профессиональный переезд Майка в Германию и Испанию, появление собаки Рози и покупку первого совместного дома - и нигде больше, кроме Таллина!