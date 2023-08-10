Шоубиз
10.08.2023, 14:15

ФОТО | Потрясающая нежность: в годовщину свадьбы звезда эстонского баскетбола показал трогательные снимки

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Veronica ja Maik-Kalev Kotsar
Veronica ja Maik-Kalev Kotsar
ФОТО: Kat Mervyn | @katshootsweddings

Один из самых известных эстонских баскетболистов Майк-Калев Коцар (26) 7 августа вместе со своей американской партнершей Вероникой дошел до алтаря. Пара сказала друг другу „да“ на вилле Tinakilly Country House Hotel & Garden в живописном графстве Уиклоу (Ирландия). Майк, его жена Вероника и свадебный фотограф Кэт Мервин поделились в социальных сетях трогательными моментами этого дня.

Майк-Калев Коцарь

„Я люблю тебя вечно“.

Вероника Котсар

„Миссис Путо Котсар“.

Кэт Мервин

„Выдался сухой день и церемония на открытом воздухе для этой прекрасной пары прошла прекрасно. Волшебные дни“.

Свадьба проходила на красивой аутентичной вилле Tinakilly House, примерно в 50 километрах от Дублиа. Приглашение предполагало вечеринку в саду в полуофициальной одежде.

Гости должны были прибыть за день до свадебного торжества на барбекю на террасе отеля Trinity City в Дублине.

Познакомились пять лет назад на вечеринке в колледже.

Майк, который много лет учился и занимался спортом в Америке, и его американская подруга Вероника познакомились на вечеринке в колледже в начале 2017 года и сразу же подружились. Их отношения становились все ближе и ближе, и осенью того же года они отправились на свое первое свидание на ярмарку в Южную Каролину, пишет пара на своем сайте. Они также рассказывают о некоторых ярких моментах своей совместной жизни, включая профессиональный переезд Майка в Германию и Испанию, появление собаки Рози и покупку первого совместного дома - и нигде больше, кроме Таллина!

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