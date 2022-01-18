„Когда я прихожу домой, я хочу чувствовать себя как дома“: Андрей Зевакин рассказал о том, что он ценит в женщинах

„Для меня очень важно, когда человек свободен в отношениях, и чувствовать себя свободно рядом с человеком“, - сказал Зевакин, добавив, что важно иметь возможность говорить обо всем, что приходит в голову. „Когда я прихожу домой, я хочу чувствовать себя как дома“.

„Если я чувствую какое-то напряжение, когда нахожусь рядом с человеком, это странно“, - продолжил Зевакин, добавив, что люди должны быть на одной волне.

Андрей отметил, что также важно проявлять заботу друг о друге, любовь и доверие. „Самое главное - это то, что вместе вы можете стать лучше“, - рассуждает Андрей.

„Если вы становитесь хуже как личность, находясь в отношениях, значит, что-то не так“, - сказал он.

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