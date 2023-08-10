„Это чрезвычайная ситуация“: Долгожданный стадионный концерт NOËP откладывается(1)
Матч Лиги Европейской Конференции УЕФА между ФК „Флора Таллинн“ и ФКВ „Фарул Констанца“ состоится 16 августа на арене A. Le Coq, что делает невозможным завершение производства, необходимого для проведения концерта NOËP 19 августа.
Новая дата концерта - 2 сентября. Все билеты, приобретенные на данный момент, действительны на новую дату и не требуют обмена. Если новая дата Вам не подходит, пожалуйста, свяжитесь с компанией Piletilevi, отправив письмо на адрес tagasiost@piletilevi.ee, чтобы вернуть деньги за свои билеты. В письме, пожалуйста, укажите номер транзакции. Билеты, приобретенные в пунктах продажи, можно вернуть во всех пунктах продажи Piletilevi, кроме станций обслуживания Circle K.
„Это была чрезвычайная ситуация, возникшая в результате стечения маловероятных событий. Мы знали о сроках проведения клубных футбольных соревнований УЕФА и учитывали их при назначении даты концерта, предполагая, как обычно, что если в эту неделю августа по жребию выпадет домашний матч для эстонского клуба, то можно будет поменять местами домашний и выездной матчи. Однако один из клубов-конкурентов на момент принятия решения о переносе матча выдвинул условия, которые не могли быть выполнены. После определения конкретного соперника можно было перенести переигровку на 16 августа, но двух дней было недостаточно для подготовки к большому стадионному концерту. УЕФА не поддержал идею проведения матча на другом стадионе в Эстонии. Мы сожалеем о возникшей ситуации. Перенос концерта был нашим последним выбором, так как мы понимаем, какие неудобства это может доставить. К сожалению, мы оказались в вынужденной ситуации. Мы приносим извинения музыкантам, организаторам и зрителям“, - сказал Тарго Калдоя, менеджер футбольного центра Лиллекюла.
„Поскольку футбольный матч неожиданно отнимет у нас два дня подготовки к строительству концерта, мы оказались в ситуации, когда запланированная сцена и техническое решение просто не могут быть построены за это время. Мы обсудили это со всеми нашими партнерами, но ни мы, ни они не хотим брать на себя риск того, что постановка не будет завершена правильно в сокращенные сроки. Поскольку мы не хотим идти на компромисс с качеством и масштабом шоу, мы вынуждены перенести концерт на первую возможную дату - 2 сентября“, - прокомментировала Тея Зайцев, менеджер NOËP.
„Безусловно, это неприятный сюрприз для всех участников, и мне очень жаль тех, кто не сможет прийти на концерт в связи с изменением даты. Положительным моментом является то, что концерт не отменяется, а переносится, и, надеюсь, мы увидим всех 2 сентября!“ - прокомментировал NOËP.