„Это чрезвычайная ситуация“: Долгожданный стадионный концерт NOËP откладывается

Матч Лиги Европейской Конференции УЕФА между ФК „Флора Таллинн“ и ФКВ „Фарул Констанца“ состоится 16 августа на арене A. Le Coq, что делает невозможным завершение производства, необходимого для проведения концерта NOËP 19 августа.

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„Это была чрезвычайная ситуация, возникшая в результате стечения маловероятных событий. Мы знали о сроках проведения клубных футбольных соревнований УЕФА и учитывали их при назначении даты концерта, предполагая, как обычно, что если в эту неделю августа по жребию выпадет домашний матч для эстонского клуба, то можно будет поменять местами домашний и выездной матчи. Однако один из клубов-конкурентов на момент принятия решения о переносе матча выдвинул условия, которые не могли быть выполнены. После определения конкретного соперника можно было перенести переигровку на 16 августа, но двух дней было недостаточно для подготовки к большому стадионному концерту. УЕФА не поддержал идею проведения матча на другом стадионе в Эстонии. Мы сожалеем о возникшей ситуации. Перенос концерта был нашим последним выбором, так как мы понимаем, какие неудобства это может доставить. К сожалению, мы оказались в вынужденной ситуации. Мы приносим извинения музыкантам, организаторам и зрителям“, - сказал Тарго Калдоя, менеджер футбольного центра Лиллекюла.