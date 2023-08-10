10.08.2023, 16:37
День кино в Ласнамяэ: жителей и гостей района ждут три шведских фильма(1)
С 12:00 до 17:30 всех кинолюбителей ждут на зеленой полянке рядом с домом по адресу ул. Маяка, 5, в районе Сикупилли. Для вашего комфорта рекомендуется принести с собой стул, плед, подушку, табуретку или другой вариант для комфортного времяпрепровождения. Сидячие места также будут, однако в ограниченном количестве и достанутся самым первым.
В 12:30 начнется показ шведского мультфильма „Гордон и Падди“ (2017) с эстонской озвучкой. Это будет отличная возможность насладиться прекрасным кинематографом и провести время на свежем воздухе.