День кино в Ласнамяэ: жителей и гостей района ждут три шведских фильма

С 12:00 до 17:30 всех кинолюбителей ждут на зеленой полянке рядом с домом по адресу ул. Маяка, 5, в районе Сикупилли. Для вашего комфорта рекомендуется принести с собой стул, плед, подушку, табуретку или другой вариант для комфортного времяпрепровождения. Сидячие места также будут, однако в ограниченном количестве и достанутся самым первым.