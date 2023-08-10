Культура
10.08.2023, 16:37

День кино в Ласнамяэ: жителей и гостей района ждут три шведских фильма

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Кино в Ласнамяэ
Кино в Ласнамяэ
ФОТО: LasnaKino

3 сентября, в воскресенье, в столичный район Ласнамяэ пройдет кинодень, посвященный шведскому кино. Под открытым небом проект „ЛаснаКино“ покажет зрителям три фильма.

С 12:00 до 17:30 всех кинолюбителей ждут на зеленой полянке рядом с домом по адресу ул. Маяка, 5, в районе Сикупилли. Для вашего комфорта рекомендуется принести с собой стул, плед, подушку, табуретку или другой вариант для комфортного времяпрепровождения. Сидячие места также будут, однако в ограниченном количестве и достанутся самым первым.

В 12:30 начнется показ шведского мультфильма „Гордон и Падди“ (2017) с эстонской озвучкой. Это будет отличная возможность насладиться прекрасным кинематографом и провести время на свежем воздухе.

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