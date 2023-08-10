О чем попросила перед смертью звезда „Идиота“ Юлия Борисова

Сама актриса, показавшая в образе искры чертовщины в глазах, в жизни была образцом служения сцене. За всю жизнь фильмография Борисовой насчитывает менее 30 работ. Театр был ее вторым домом и храмом искусства, которому она посвятила жизнь. Ее театральные роли стали классикой для будущих поколений актеров: золотой фонд Вахтанговского театра — Настасья Филипповна в „Идиоте“, Клеопатра в „Антонии и Клеопатре“, Гелена в „Варшавской мелодии“, Стелла Патрик Кэмпбелл в „Милом лжеце“, королева Анна в „Стакане воды“, Кручинина в „Без вины виноватые“. Борисова не дала ни одного интервью за 98 лет своей жизни, чем снискала славу самой загадочной актрисы.

Последние годы она уже не выходила на сцену, но была на торжестве в честь открытия памятника Евгению Вахтангову в 2020 году. Полгода перед смертью Борисова провела в платной клинике, где ей был обеспечен уход, а все расходы взял на себя театр им. Вахтангова.

Как сообщили близкие актрисы, она распорядилась не устраивать ей пышные похороны. Траурная церемония пройдет в закрытом формате, без участия прессы и поклонников, актрису проводит семья ее сына Александра ( сам он скончался в 2023 году) — невестка Наталья, внучка Дарья (она работает в театре Вахтангова) и пятеро правнуков.

Юлия Борисова замыкает строй уходящих в вечность ее коллег и товарищей по творческому цеху: Михаил Ульянов, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, Василий Лановой и многие другие, с кем она разделила счастье жить в искусстве.