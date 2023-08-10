Мистическое представление и новый искусственный интеллект! Как отпразднуют День восстановления независимости
18 августа в Пярну на берегу реки Рейу пройдет бесплатное мистическое концертное представление „Сумерки чувств“, посвященное восстановлению независимости Эстонии. Мероприятие организуют Кристьян Ярви, Sunbeam Productions и город Пярну.
В Пайкузе, на сцене под открытым небом перед зрителями развернется непрерывное музыкальное путешествие, которое создадут оркестр Кристьяна Ярви, группа Oopus, Рауль Оямаа и Кадри Вооранд. Музыкальные впечатления дополнят световое шоу и голограмма на реке под управлением видеохудожницы Алены Мовко-Мяги.
Помимо музыки, на мероприятии будет представлено и технологическое достижение. В рамках „Сумерек чувств“ впервые будет представлен искусственный интеллект Estoniia, который создан для того, чтобы развивать и передавать эстонскую культуру и идентитет посредством технологий ИИ. Искусственный интеллект будет готов в скором времени, автором идеи является Кристьян Ярви, и его разработка проходит при активном участии Фонда предпринимательства и инноваций (EAS).
„Искусственный интеллект Estoniia.ai поможет раскрыть безграничные возможности - как свои собственные, так и общества. Он может быть спутником, наставником, лучшим другом и вдохновителем. Он создан совместными усилиями множества людей, и символизирует гармоничную связь между эстонской природой и технологиями“, - описывает суть искусственного интеллекта инициатор мероприятия и автор идеи Estoniia Кристьян Ярви.
Программа концертного представления включает множество мероприятий для молодых людей, открытых к познанию мира, тех, кто очень любит свою родину, умеет наслаждаться музыкой и вкусной едой, интересуется технологиями и ищет способы яркого времяпрепровождения.
„Это концертное представление - действительно особенное событие, на котором сойдутся музыка, свет и технологии, чтобы отметить восстановление независимости Эстонии. Мы хотим предложить зрителям незабываемое переживание, где прошлое сливается с современным способом самовыражения“, - сказал Ярви.
Концертное представление „Сумерки чувств“ могут бесплатно посетить все желающие поучаствовать в праздновании восстановления независимости Эстонии и увидеть уникальное сочетание музыки, света и технологий. Площадка мероприятия с различными развлечениями открыта для посетителей с 19 часов, музыкальное представление начнется в 21 час.
Мероприятие завершится речью мэра Пярну.
В этот вечер для удобства жителей Пярну на автобусную линию №15 „Йыэкалда - Папинийду - Май - Раннапарк - Вана-Сауга“ будет добавлено новое отправление с остановки Йыэкалда в 22:51. Для того, чтобы проехать на улицу Оя, на остановке Театри можно пересесть на автобус №20А в 23:28.
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