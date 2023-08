ФОТО | Смотрите, как в T1 прошла атмосферная премьера гоночного фильма „Gran Turismo“

Filmi oluline rahvusvaheline partner on Nissan, kes on juba aastaid koolitanud Gran Turismo mänguritest tõelisi võidusõitjaid. „Üks Nissani 87-aastase võidusõidupärandi eredamaid edulugusid algas aastal 2008, kui ettevõte julges muuta seni kehtinud veendumusi ning käivitas revolutsioonilise võistluse nimega GT Academy, kus mängijatest said tõelised võidusõitjad. See innovatiivne partnerlus Gran Turismoga pani kahtluse alla senised arusaamad sellest, mis on vajalik saamaks professionaalseks piloodiks, avades uksed lootustandvatele talentidele üle kogu maailma,“ kommenteeris Nissan Baltikumi turundusjuht Henri Daum.