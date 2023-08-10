Принца Гарри лишили титула „Его Королевское Высочество“

На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул „Его Королевское Высочество“ принца Гарри. Об этом сообщает Page Six.

В разделе The Royal Family, в котором рассказывается о каждом члене королевской семьи, имена принца Гарри и Меган Маркл были перемещены в нижнюю часть страницы. Издание отмечает, что это произошло спустя три года, после того как принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности работающих членов королевской семьи и переехали из Великобритании в США.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и потеряли королевский статус.

„Мы намерены отойти от деятельности „старших“ членов королевской семьи, и начать работать, чтобы стать более финансово независимыми“, — говорилось в сообщении герцогов Сассекских.

В марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью известной американской ведущей Опре Уинфри, в котором они обвинили королевскую семью в безразличии, постоянном давлении и расизме. С тех пор отношения герцогов с королем Карлом III и его близкими остаются напряженными.

Ситуация еще больше обострилась после того, как принц Гарри дал серию откровенных интервью и выпустил автобиографическую книгу „Запасной“. В настоящее время принц Гарри с супругой и двумя детьми проживают в США.