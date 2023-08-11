Стало известно о судьбе наследства актрисы Веры Васильевой

Завещание Васильева составила заранее. У нее не было близких родственников — сестры и брат умерли несколько лет назад. Актриса боялась, что на ее имущество будут претендовать дальние родственники, из-за чего решила завещать все Милославской.

Васильева называла женщину своей приемной дочерью. Они сблизились после смерти супруга Васильевой Владимира Ушакова — он скончался в 2011 году после продолжительной болезни.

Напомним, что Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет в среду, 9 августа. Она играла в Московском академическом театре сатиры с 1948 года, исполнив на его сцене свыше 60 ролей. Прощание состоится на основной сцене театра с 11:00 до 13:00 12 августа. После, в храме Христа Спасителя, пройдет отпевание Васильевой.