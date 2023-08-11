Первые фото из больницы: в СМИ попали кадры изуродованного лица Лады Дэнс

На снимках, обнародованных одной из РосСМП, 56-летняя Дэнс изображена на больничной койке с забинтованной головой, а также во время манипуляций врача. Артистка, молчащая о войне в Украине, вроде бы постепенно выздоравливает. Впервые с тех пор, как случилась авария, певица смогла поговорить с родными.

Ладе Дэнс сделали две операции на лице. И ранее сообщалось, что она едва дышит и не может разговаривать. Из-за тяжелого состояния тогда близким запретили проведовать исполнительницу.

Отметим, что у Лады Дэнс диагностировали раны лба, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Также из-за внутримозговой гематомы у артистки появились проблемы с речью.

Как известно, 5 августа Лада Дэнс попала в жесткое ДТП в Московской области с участием трех машин. Артистка возвращалась с выступления в такси. В результате столкновения, машину, в которой находилась Дэнс, отбросило на обочину.

