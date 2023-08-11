The Weeknd выступит в Таллинне уже в эту субботу: что можно брать с собой и что нельзя?(2)
Уже в эту субботу, 12 августа, на Таллиннском певческом поле выступит один из самых горячих артистов сегодняшних дней – The Weeknd. Поскольку речь идет об очень крупном мероприятии, посетителей просят приезжать на место заблаговременно. Важно также помнить, что можно брать с собой и что нельзя.
По словам руководителя Live Nation Estonia Эвы Палм, выступление в Эстонии артиста такой величины, как The Weeknd, – событие чрезвычайное, и еще более чрезвычайным его делает то обстоятельство, что на прошлых выходных проходил другой крупный концерт, когда к нам приезжали легендарные Depeche Mode. „Концерт Depeche Mode прошел отлично – мы рады, что народ поддержал и новую систему залоговой тары, которая обеспечила чистоту Певческого поля после концерта“, – говорит Палм. „Чтобы и концерт The Weeknd прошел без проблем, мы просим всех посетителей обязательно заранее ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, организацией дорожного движения и по возможности приехать на место заблаговременно, чтобы избежать давки“.
Палм просит всех фанатов, чтобы перед концертом они ознакомились с программой и планом концертной зоны. „По возможности пользуйтесь общественным транспортом“, – говорит Эва Палм.
„Нам приятно, что во время выступления Depeche Mode никаких серьезных инцидентов не произошло“, – подтверждает и руководитель Meeskond Security Эйго Сыстер. Сыстер напоминает всем, что при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ на тот случай, если понадобится установить личность человека или проверить его возраст. Также организаторы просят уже заранее скачать файл с билетом, поскольку на месте может не быть Интернета. Но самым надежным вариантом все же является распечатанный билет.
Чтобы сократить экологический след и защитить окружающую среду, на этом мероприятии тоже будут использоваться многоразовые залоговые стаканы от Pandipakend. Процесс обращения с залоговыми стаканами прост: за каждый залоговый предмет взимается залог в размере 3 евро. При возврате стакана возвращается залог в размере 2 евро, и 1 евро остается организатору в качестве платы за обращение. „Эта инициатива гарантирует наш общий вклад в охрану окружающей среды, сохранение чистоты эстонской природы и ликвидацию пластиковых отходов от одноразовой посуды“, – говорит Палм, надеясь на понимающее отношение всех посетителей к этой экологической инициативе.
Ворота Таллиннского певческого поля откроются 12 августа в 16:00, Морская зона будет открыта уже с 14:00. Вход будет осуществляться через Морские ворота, ворота Мяэ и Ору. Проход на концерт обеспечивает билет, наличие которого проверяется на входе. Если вы планируете показывать билет в телефоне, то следует обеспечить, чтобы яркость экрана телефона была настроена на максимум и экран телефона был целый. Посетителям в возрасте младше десяти лет настоятельно рекомендуется использовать защитные наушники. Детям в возрасте до трех лет посещение концерта запрещено.
Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля будет затруднена, поэтому посетителей просят по возможности не приезжать на машинах. Парковка в зонах зеленых насаждений и в не предназначенных для этого местах наказывается денежными штрафами. Велосипедная стоянка будет находиться возле Морских ворот.
NB! Во время мероприятия запускать квадрокоптеры запрещено.
Программа концерта:
14:00 открывается Морская зона
16.00 ворота
19:15 Mike Dean
20:00 Kaytranada
21:30 The Weeknd
23.30 ориентировочное окончание
На территорию концерта не пропускаются лица, имеющие при себе:
свою еду и напитки
бутылки и банки
зонты
фото- и видеотехнику
палки для селфи, планшеты и ноутбуки
огнестрельное и холодное оружие, пиротехнику
опасные вещества и предметы
алкоголь и наркотики
домашних животных
велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды
мотошлемы, походные стулья или табуреты
лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные предметы.
Камеры хранения будут работать возле всех ворот.
С более подробными правилами внутреннего распорядка концерта можно знакомиться здесь. Подробнее узнать о камерах хранения можно здесь. План территории концерта можно найти здесь, и на всех воротах будут висеть большие инфостенды с планом.