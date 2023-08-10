На Певческом пикнике в Нарве выступит Уку Сувисте

Уку Сувисте дважды становился победителем песенного конкурса Eesti Laul. В результате этого он с песней The Lucky One представлял Эстонию на конкурсе Евровидения. „Я очень рад снова приехать в Нарву и выступить здесь на Певческом пикнике. Приглашаю всех вас на пикник, чтобы насладиться совместным праздником и, конечно же, спеть вместе любимые песни“, — сказал Уку Сувисте.

Главными исполнителями будут тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, в котором поют люди с разным родным языком, и смешанный хор из Палдиски. В концерте также примут участие солисты созданной Нарвским домом эстонского языка рэп-оперы „Карма“ Келли Уустани и Атлан Карп, а также нарвская певица Анне Калинен. Их выступления дополнят хоровые коллективы Нарвской музыкальной школы, Нарвский фольклорный ансамбль „Супрядки“ и ансамбль рунических песен из Ийзаку Silmaline, а также ансамбль народного танца Jun-Ost и танцевальная группа Нарвского Эстонского Общества Värtnad.

Песни прозвучат как на эстонском, так и на русском, украинском и водском языках. „Репертуар был подобран так, чтобы создать радостное и светлое настроение, ведь это все-таки совместное празднование, — сказала руководитель тандемного хора и учитель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи. — Чтобы на протяжении всего концерта песни можно было легко подпевать, их тексты будут выведены на большой экран. Среди песени будут известные эстрадные и народные песни, а также несколько песен с прошедшего в этом году Молодежного певческого праздника. Так все вместе сможем отпраздновать День восстановления независимости Эстонии, а также раскрыть богатство культуры Нарвы и подтянуть эстонский язык“.

Певческий пикник пройдет под началом Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции 20 августа в Нарве, на Липовке. Вход откроется с 16:30, концерт пройдет с 17 до 20 часов. Для детей будет открыта батутная площадка, а всем гостям будет предоставлена возможность купить готовую еду. Рекомендуем взять с собой всё необходимое для пикника (еду и плед) и одеться по погоде (на случай дождя захватить с собой дождевик). Мероприятие для всех участников бесплатное.