Музыкальную программу Station Narva пополнили новые артисты. Смотрите, кто выступит на нарвском фестивале!

Фестивальные абонементы Station Narva 2023 и билеты на отдельные дни продаются в интернет-магазине TMW и в Piletilevi.

Музыкальная программа Station Narva пройдет в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в центре исполнительских искусств Vaba Lava Narva и в арт-клубе Ro-Ro на берегу реки Нарва.

Список участников субботней программы в Vaba Lava пополнила Nooriyah, родившаяся в Саудовской Аравии, выросшая в Японии и в настоящее время живущая в Великобритании, — диджей, продюсер и радиоведущая, которая сделала делом своей жизни распространение музыки всевозможных диаспор. В рамках программы Middle of Nowhere, популяризирующей музыку Юго-Западной Азии и Северной Африки, она успешно дебютировала со своими сетами и забавным прочтением темы из „Супер Марио“ в знаменитой Boiler Room: за первые три месяца — более 1 000 000 просмотров на стриминговых платформах. Ее подборки звучат по-настоящему весело и находят живой отклик у самой разной публики.

Очаровательный сплав хауса и авангардной поп-музыки на сцене Vaba Lava исполнят Ajukaja, возмутитель спокойствия эстонского андеграунда с солидным стажем и послужным списком, и Март Ави, самый шустрый и ловкий сумеречный самурай передового попа. Действуя одновременно в нескольких параллельных творческих вселенных, они представят свою совместную программу, сосредоточенную на танцевальной поп-музыке, раздвигающей границы.