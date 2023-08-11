Музыкальную программу Station Narva пополнили новые артисты. Смотрите, кто выступит на нарвском фестивале!
Список исполнителей, выступающих в рамках фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, пополнили диджей из Лондона с арабскими корнями Nooriyah, артист турецкого происхождения GØK2, эстонские артисты Ajukaja и Март Ави, Masha Ye, „Товарищ Астроном“ и Analogue Quattro, а также диджеи Рауль Саареметс, Työmik Bassofsky и Fake Versace. Мероприятие пройдет с 7 по 10 сентября.
Фестивальные абонементы Station Narva 2023 и билеты на отдельные дни продаются в интернет-магазине TMW и в Piletilevi.
Музыкальная программа Station Narva пройдет в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в центре исполнительских искусств Vaba Lava Narva и в арт-клубе Ro-Ro на берегу реки Нарва.
Список участников субботней программы в Vaba Lava пополнила Nooriyah, родившаяся в Саудовской Аравии, выросшая в Японии и в настоящее время живущая в Великобритании, — диджей, продюсер и радиоведущая, которая сделала делом своей жизни распространение музыки всевозможных диаспор. В рамках программы Middle of Nowhere, популяризирующей музыку Юго-Западной Азии и Северной Африки, она успешно дебютировала со своими сетами и забавным прочтением темы из „Супер Марио“ в знаменитой Boiler Room: за первые три месяца — более 1 000 000 просмотров на стриминговых платформах. Ее подборки звучат по-настоящему весело и находят живой отклик у самой разной публики.
Очаровательный сплав хауса и авангардной поп-музыки на сцене Vaba Lava исполнят Ajukaja, возмутитель спокойствия эстонского андеграунда с солидным стажем и послужным списком, и Март Ави, самый шустрый и ловкий сумеречный самурай передового попа. Действуя одновременно в нескольких параллельных творческих вселенных, они представят свою совместную программу, сосредоточенную на танцевальной поп-музыке, раздвигающей границы.
К списку участников ночной программы, которая будет представлена в арт-клубе Ro-Ro, добавились следующие выступающие: GØK2, мультиинструменталист, родившийся в Стамбуле и проживающий в Таллинне, который наполнит стены клуба энергией хип-хопа, панк-рока и брейкбита, инди-супергруппа Masha Ye, цель которой, по словам самих музыкантов, „дарить публике бесконечное лето“ и „Товарищ Астроном“, несущие в себе меланхоличный и в то же время романтичный пост-панк заряд. Мастер-класс по различным ответвлениям электроники продемонстрирует квартет из Силламяэ Analogue Quattro, который зародился на андеграундных джазовых вечерах бывшего закрытого города. Между выступлениями групп музыку будут играть диджеи Рауль Саареметс, Työmik Bassofsky и Fake Versace.
Также на фестивале выступят анонсированный ранее один из основателей британского звукозаписывающего лейбла Mo' Wax и проекта UNKLE Джеймс Лавель, французская группа, исполняющая электронную танцевальную музыку, Acid Arab, шведский рэп-дуэт Deki Alem, украинская поп-звезда Иван Дорн, голландская ска-рок-группа Bazzookas, местные звезды RnB и альтернативного попа YASMYN и manna, а также IVI — певица и сочинительница песен из Нарвы.
Помимо вечерней музыкальной программы, на протяжении всего фестиваля будет проходить ряд мероприятий: ежедневные бесплатные концерты на городских сценах, публичные обсуждения BAZAR, бизнес-день, организованный в сотрудничестве с творческим инкубатором OBJEKT, художественные выставки, экскурсии по приграничному городу и его окрестностям, совместное времяпрепровождение и ставший уже традиционным сытный завтрак по-нарвски. Программа фестиваля будет дополняться в течение августа.
Фестивальные абонементы Station Narva 2023 по цене 45 евро продаются в интернет-магазине TMW и в Piletilevi. Также доступны билеты на отдельные дни за 25 евро, которые позволяют насладиться музыкальной программой Station Narva 8 или 9 сентября. Также в продаже есть абонементы мецената Station Narva по цене 100 евро.
Station Narva организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Фестиваль поддерживают: город Нарва, Министерство культуры, Капитал культуры, Фонд интеграции. Партнеры по сотрудничеству: Vaba Lava Narva, Art Club Ro-Ro, Нарвская арт-резиденция (NART), творческий инкубатор OBJEKT, день обсуждений BAZAR, Нарвский музей, Творческий кластер Ида-Вирумаа, Туристический кластер Ида-Вирумаа, центр неформального обучения VitaTiim и песенный конкурс Virumaa Suvesaund.Х
Обзор программы Station Narva 2023
Четверг, 7 сентября
Открытие фестиваля и дневная городская программа в разных местах Нарвы, в т.ч. концерты на городских сценах, художественная программа, экскурсии
Пятница, 8 сентября
● 14:00—18:00 Бизнес-день в нарвском творческом инкубаторе OBJEKT (Linda 2)
● Дневная городская программа в разных местах Нарвы, в т.ч. художественная программа, экскурсии
● 18:00—00:30 Музыкальная программа в Vaba Lava (Linda 2)
Deki Alem (SE), Иван Дорн (UA), Джеймс Лавель (UNKLE) (UK), manna (EE), IVI (EE); диджеи
● 00:00–04:00 Вечеринка в клубе Ro-Ro (Jõe 3)
GØK2 (EE/TR), „Товарищ Астроном“ (EE); диджеи Työmik Bassofsky (EE), Fake Versace (EE) и другие
Суббота, 9 сентября
● Дневная городская программа в разных местах Нарвы, в т.ч. бесплатные концерты на городской сцене, художественная программа, экскурсии
● 16:30 день обсуждений BAZAR
● 18:00—00:30 Музыкальная программа в Vaba Lava (Linda 2)
Acid Arab (FR), Bazzookas (NL), Nooriyah (UK), Ajukaja x Март Ави (EE), YASMYN (EE); диджеи
● 00:00—04:00 Вечеринка в клубе Ro-Ro (Jõe 3)
Masha Ye (EE), Analogue Quattro (EE); диджей Рауль Саареметс и другие
Воскресенье, 10 сентября
● 11:00 Завтрак по-нарвски в центре неформального обучения VitaTiim (Tuleviku 7)
● Дневная городская программа: экскурсии, художественные выставки и т.д.
Вся программа Station Narva 2023 и список исполнителей будут объявлены в течение августа.