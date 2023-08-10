10.08.2023, 20:54
Каков шалун! The Weeknd начал учить эстонский, и вот что его заинтересовало больше всего...(3)
ФОТО: | AFP
Судя по сториз The Weeknd готовиться к концерту не меньше фанатов! Сегодня в своем Instagram популярный певец выложил скриншот программы, позволяющей учить эстонский язык. Как думаете, какое слово заинтересовало артиста?
Несколько часов назад известная мировая звезда The Weeknd, прибывшая в Эстонию за два дня до своего концерта, начала активно изучать местный язык. Вдохновившись эстонским, певец даже поделился в своем аккаунте Instagram скриношотом, на котором видно заинтересовавшее его слово: „Как произнести слово 'круассан' на эстонском и как его правильно произнести?“
Теперь мы точно знаем его слабости. Господин мировая звезда неравнодушен к выпечке!