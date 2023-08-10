Каков шалун! The Weeknd начал учить эстонский, и вот что его заинтересовало больше всего...

Несколько часов назад известная мировая звезда The Weeknd, прибывшая в Эстонию за два дня до своего концерта, начала активно изучать местный язык. Вдохновившись эстонским, певец даже поделился в своем аккаунте Instagram скриношотом, на котором видно заинтересовавшее его слово: „Как произнести слово 'круассан' на эстонском и как его правильно произнести?“