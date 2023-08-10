ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Самолет мегазвезды The Weeknd приземлился в Таллинне

Зафрахтованный самолет приземлился в Таллинне через несколько минут после 16:00. У звезды нет личного самолета, он летает из одной страны в другую на одном и том же арендованном самолете уже несколько недель.

Очень необычно, что столь крупный артист прибыл в Эстонию за несколько дней до выступления. В Варшаву он также прилетел заранее, так что не удивляйтесь, если мегазвезда появится в Старом городе в ближайшие дни. Держите под рукой ручку и бумагу или телефон с камерой.

Концерт The Weeknd состоится 12 августа, начало в 16.00. На сцене вместе с канадской звездой выступят Kaytranada и Mike Dean.