„Мамины глаза“: Рианна стала мамой во второй раз, родив дочь

А потом добавляют, что малышка здорова и прекрасна. Они с матерью чувствуют себя обе отлично. Даже вернулись в особняк, где 35-летняя Рианна познакомила с отцом — ASAP Rocky — их малышку. Информация пока не подтверждена официально, мы все замерли в ожидании первых фотографий малышки. Но зарубежные коллеги, опираясь на несколько „своих источников“, уверяют, что всё именно так и было.

Напомним, что Рианна и ASAP Rocky объявили об отношениях в 2021-м. Уже через год — 13 мая 2022-го — в семье случилось долгожданное пополнение: родился мальчик. Долгое время имя первенца держали в тайне, но относительно недавно всё же стало известно, что сына Рианны зовут RZA Ательстон Майерс. Родители дали такое имя первенцу в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan. А ещё через год — в августе 2023 года — певица рожает второго ребёнка, девочку. Интересно, сколько на этот раз нам придётся ждать, чтобы узнать имя малышки.