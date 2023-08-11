ФОТО | Дань уважения Рихо Сибулу: народ собрался в Пиритаском монастыре на концерт Ultima Thule

Концерт Ultima Thule „Lennelda priiks/Riho Sibul 65“ — это дань уважения Рихо Сибулу и другим участникам ансамбля, которых больше нет с нами. Вместе с Ultima Thule на сцену 10 августа выйшли Тынис Мяги, Танель Падар, Вайко Эплик, Мария Вайгла, Роберт Линна и Микк Таммепыльд.