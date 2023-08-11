В День восстановления независимости Украины в Таллинне выступит победительница „Евровидения“ Руслана

„Цель концерта „Украина благодарит!“ – выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День восстановления независимости Украины. Этим благодарственным мероприятием мы хотим продемонстрировать и поддержать связь и доверие, сложившиеся между эстонской и украинской общинами“, — сказал организатор концерта Руслан Трочинский.

„Всего через несколько дней после Дня восстановления независимости Эстонии такой же знаменательный день будет отмечать Украина. К сожалению, сегодня Украине приходится сражаться за свободу своей страны. Духовная и материальная поддержка эстонского государства и народа по-прежнему очень важна для Украины“, – добавил Трочинский.

В рамках концерта также будет проводиться сбор пожертвований на реализацию проектов, обеспечивающих безопасность детей, живущих в Украине вблизи линии фронта, а именно построить бомбоубежища для школ на востоке Украины.

По словам Максима Кононенко, посла Украины в Эстонии, Эстония и другие страны, поддержавшие Украину, играют чрезвычайно важную роль в способности Украины противостоять российской агрессии и сохранить свою независимость.

„Приглашаю всех присоединиться к нам на концерте, который состоится в Таллинне на площади Свободы, и в этом символическом месте мы можем вместе отпраздновать День независимости Украины. От имени украинского государства и наших граждан выражаю глубочайшую благодарность Эстонии за понимание, международную поддержку, военную помощь, гуманитарную помощь и предоставление убежища украинцам, которые смогли обрести здесь безопасность. В сердцах украинцев это проявление человечности останется навсегда“, — сказал Максим Кононенко.

В первой части благотворительного концерта перед зрителями выступят Таллиннский полицейский оркестр под управлением Сийма Аймлы, а также солисты Элина Нечаева, Стефан, Танель Падар, Сильвер Сепп, Руслан Трочинский, Руте Трочинскaя и ансамбль Свята Ватра.