Появилось редкое фото Ингеборги Дапкунайте после переезда из России

На кадре актриса позирует с близкими друзьями, в том числе Максимом Виторганом. Компания стоит на крыше одного из домов в Риге, Латвия.

60-летнюю Дапкунайте поклонники узнали не сразу: на фото она в домашней одежде и без грамма макияжа. Укладку актрисе испортила погода.

„Подурнела за полтора года“, „Никогда бы не дала вам больше 40 лет, прекрасно выглядите!“, „Натянутые улыбки и осунувшиеся лица“, „Давно не видела Ингеборгу, какая же она красивая!“ — поспорили пользователи сети.

Сейчас Дапкунайте сосредоточена на своей семье и сыне Алексе, который родился в 2017 году. С 2013 по 2017 год актриса состояла в браке с адвокатом и ресторатором Дмитрием Ямпольским, который младше ее на десять лет. По слухам, свадьба в Великобритании в обстановке секретности.

До этого Ингеборга еще дважды была замужем: за однокурсником Арунасом Сакалаускас и британским режиссером Саймоном Стоуксом. Сейчас о личной жизни актрисы ничего не известно.