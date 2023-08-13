Где же ты, наша прекрасная няня? Что сейчас происходит с Анастасией Заворотнюк(4)
Ее любила вся страна. Ослепительно красивую, жизнерадостную, энергичную, улыбчивую... Она сместила с педагогического трона саму Мэри Поппинс, и дети просили, чтобы их тоже воспитывала самая лучшая на свете няня Вика. Анастасии Заворотнюк было всего 48 лет, когда она узнала о страшном диагнозе. Вот уж 4 года звезда борется за жизнь, а вокруг ее имени то и дело появляются страшные слухи, пишет Eva.ru.
В 2004 году большеглазая красавица появилась на телеэкранах в образе провинциальной и невероятно оптимистичной няни Вики в ситкоме „Моя прекрасная няня“ и мгновенно стала настоящей сенсацией. Число поклонников Анастасии Заворотнюк увеличивалось день ото дня, рейтинги сериала росли, а за личной жизнью актрисы наблюдали все пристальнее.
Кастинг на роль, которая перевернула жизнь молодой актрисы Анастасии Заворотнюк, пробовались полторы тысячи актрис. Но продюсеры остановились на двух, ярких, красивых и очень талантливых: Жанне Фриске и Анастасии Заворотнюк. Правда, у популярной певицы не было опыта работы в кино, а за плечами Анастасии имелось сотрудничество с легендарным Олегом Табаковым. Кроме того, говорила актриса с потрясающим украинским акцентом, который приметила у своей подруги.
Поэтому роль Вики Прутковской досталась Анастасии Заворотнюк, а вместе с ней — внимание поклонников и СМИ, высокие гонорары и серьезные телевизионные премии, в том числе „Тэфи“. Участники ситкома работали на износ: съемки длились по 16 часов в день, времени на семью совершенно не оставалось. К тому же, именно на съемочной площадке Анастасия влюбилась. Несмотря на то, что дома ее ждал супруг, внимание красавицы привлек партнер по сериалу, главный „гардемарин“ страны Сергей Жигунов. Он ответил Анастасии взаимностью, и между артистами начался бурный роман.
Казалось, что актриса вытянула счастливый билет. Но роль Вики Прутковской отпугивала режиссеров новых проектов, а отношения с Сергеем Жигуновым складывались сложно. Спустя два года после начала романа знаменитости объявили о расставании. Сергей вернулся к покинутой супруге и с тех пор просит не задавать ему вопросов о Анастасии.
А яркая актриса с головой погрузилась в работу. „Код Апокалипсиса“, „Служебный роман. Новое время“, „Шекспиру и не снилось“ — распрощавшаяся с образом Прекрасной няни, Анастасия с удовольствием пробовала себя в совершенно других амплуа и везде была органична, обретая все большую популярность.
Кроме новых проектов кино, Анастасии предложили попробовать себя в качестве телеведущей. Ледовое тв-шоу с успехом шло уже несколько сезонов, а яркая ведущая, которую так любит публика, была гарантией возрастающий рейтингов. Именно там, на съемках шоу, Анастасия впервые встретила красавца-фигуриста Петра Чернышева.
Позже они вспоминали, что искра пробежала мгновенно: достаточно было просто встретиться глазами. Правда, Петр жил на две страны: выступал в США, а в Россию прилетал только на съемки. Поэтому о романе прагматичная Анастасия и не думала: она понимала, что любовь на расстоянии невозможна, и всячески запрещала себе мысли о фигуристе.
Все изменилось на гастролях. Петр и Анастасия общались все больше, проводили все время вместе. И за яркой внешностью Петр рассмотрел нежную, трогательную и очень ранимую девушку. Оказалось, в тайне Анастасия помогает больным детям, посещает клиники и жертвует на благотворительность крупные суммы. Влюбленный Петр решил, что его место здесь, рядом с возлюбленной, и в США больше не вернулся.
Роман набирал обороты. СМИ полнились слухами, а отрицать отношения стало бессмысленно. Знаменитости признались, что влюблены и очень счастливы вместе. Во время поездки на море, Петр, как настоящий сказочный принц, сделал Анастасии предложение руки и сердца.
Счастье продолжалось и становилось только ярче. После тайной свадьбы, актриса и фигурист обвенчались в Крыму, вместе воспитывали детей Анастасии от второго брака, Майкла и Анну.
Ради рождения общего ребенка Анастасия прервала карьеру, перестала появляться на мероприятиях и решилась на процедуру ЭКО. В октябре 2018 в семье появилась Мила, названная в честь героини того самого ледового спектакля. Анастасия признавалась, что появление малышки перевернуло всю ее жизнь еще раз. Она полностью посвятила себя материнству, отказалась от услуг няни и с восторгом рассказывала, что теперь ее счастье абсолютно.
К сожалению, наслаждаться ролью мамы в третий раз у Анастасии получилось совсем недолго. Меньше года спустя, по признанию мамы актрисы, ее начали мучать головные боли. Состояние все ухудшалось, и Анастасия решила обратиться к врачу.
Летом 2019 СМИ заговорили о том, что актриса тяжело больна. Но ни диагноз, ни прогнозы врачей Петр и Настя не озвучивали. Фигурист отменил свои проекты, Анастасия перестала появляться на публике. Соседи знаменитости утверждали, что она поправилась и носит платок, но подтвержденной информации не поступало.
Утром 13 сентября публику поразила новость: Анастасия Заворотнюк госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. Страшный диагноз — глиобластома, опухоль мозга, уже унес жизнь одной знаменитой красавицы. В 2015 году после тяжелой борьбы с раком умерла Жанна Фриске, по ужасному стечению обстоятельств, незадолго до диагноза певица тоже стала мамой после процедуры ЭКО.
Кто-то считал, что актрисе остались считанные дни, другие надеялись, что Анастасии снова повезет, она справится. А Заворотнюк пропала... Она перестала появляться в сети, не давала комментариев, тщательно скрывалась от самых пронырливых папарацци.
Семья актрисы тоже не распространялась о ее состоянии, а в прессе то и дело появлялись слухи о том, что звезда скончалась. Некоторые источники даже уверяли, что Заворотнюк похоронили на одном из столичных кладбищ, а семья решила взять паузу, чтобы побыть наедине с горем.
Но после таких новостей родные Насти, наконец, вышли на связь и сообщили, что актриса жива, что просит приватности и молитв, что все близкие верят в ее выздоровление.
С тех прошло почти три года. Все, что известно об Анастасии, - обрывки, теории, домыслы. В 2020 году специалисты в области онкологии сообщили, что актриса принимает специальную „вакцину от рака“, которая и продлевает ей жизнь.
То, что Заворотнюк не покидает Москву, подтверждают ее семья и соседи. По их словам, актрису иногда можно заметить на участке: она сидит в коляске, а на прогулке артистку сопровождает сиделка. Конечно, внешность артистки изменилась. Доктора считают, что это последствия терапии, она вызывает одутловатость, но уменьшает опухоль мозга.
Публика просит у родных дать хоть немного информации, рассказать, как чувствует себя Анастасия, говорит ли она, может ли сама ходить. Родные молчат, давая все больше почвы для слухов. Но, вероятно, все проще. Актриса, изменившись, не может и не хочет, чтобы в ее горе и борьбу вторгались посторонние. А любящий муж и семья уважают и поддерживают это желание.