Где же ты, наша прекрасная няня? Что сейчас происходит с Анастасией Заворотнюк

Кроме новых проектов кино, Анастасии предложили попробовать себя в качестве телеведущей. Ледовое тв-шоу с успехом шло уже несколько сезонов, а яркая ведущая, которую так любит публика, была гарантией возрастающий рейтингов. Именно там, на съемках шоу, Анастасия впервые встретила красавца-фигуриста Петра Чернышева.

А яркая актриса с головой погрузилась в работу. „Код Апокалипсиса“, „Служебный роман. Новое время“, „Шекспиру и не снилось“ — распрощавшаяся с образом Прекрасной няни, Анастасия с удовольствием пробовала себя в совершенно других амплуа и везде была органична, обретая все большую популярность.

Казалось, что актриса вытянула счастливый билет. Но роль Вики Прутковской отпугивала режиссеров новых проектов, а отношения с Сергеем Жигуновым складывались сложно. Спустя два года после начала романа знаменитости объявили о расставании. Сергей вернулся к покинутой супруге и с тех пор просит не задавать ему вопросов о Анастасии.

Поэтому роль Вики Прутковской досталась Анастасии Заворотнюк, а вместе с ней — внимание поклонников и СМИ, высокие гонорары и серьезные телевизионные премии, в том числе „Тэфи“. Участники ситкома работали на износ: съемки длились по 16 часов в день, времени на семью совершенно не оставалось. К тому же, именно на съемочной площадке Анастасия влюбилась. Несмотря на то, что дома ее ждал супруг, внимание красавицы привлек партнер по сериалу, главный „гардемарин“ страны Сергей Жигунов . Он ответил Анастасии взаимностью, и между артистами начался бурный роман.

Кастинг на роль, которая перевернула жизнь молодой актрисы Анастасии Заворотнюк, пробовались полторы тысячи актрис. Но продюсеры остановились на двух, ярких, красивых и очень талантливых: Жанне Фриске и Анастасии Заворотнюк. Правда, у популярной певицы не было опыта работы в кино, а за плечами Анастасии имелось сотрудничество с легендарным Олегом Табаковым. Кроме того, говорила актриса с потрясающим украинским акцентом, который приметила у своей подруги.

В 2004 году большеглазая красавица появилась на телеэкранах в образе провинциальной и невероятно оптимистичной няни Вики в ситкоме „Моя прекрасная няня“ и мгновенно стала настоящей сенсацией. Число поклонников Анастасии Заворотнюк увеличивалось день ото дня, рейтинги сериала росли, а за личной жизнью актрисы наблюдали все пристальнее.

Позже они вспоминали, что искра пробежала мгновенно: достаточно было просто встретиться глазами. Правда, Петр жил на две страны: выступал в США, а в Россию прилетал только на съемки. Поэтому о романе прагматичная Анастасия и не думала: она понимала, что любовь на расстоянии невозможна, и всячески запрещала себе мысли о фигуристе.

Все изменилось на гастролях. Петр и Анастасия общались все больше, проводили все время вместе. И за яркой внешностью Петр рассмотрел нежную, трогательную и очень ранимую девушку. Оказалось, в тайне Анастасия помогает больным детям, посещает клиники и жертвует на благотворительность крупные суммы. Влюбленный Петр решил, что его место здесь, рядом с возлюбленной, и в США больше не вернулся.

Роман набирал обороты. СМИ полнились слухами, а отрицать отношения стало бессмысленно. Знаменитости признались, что влюблены и очень счастливы вместе. Во время поездки на море, Петр, как настоящий сказочный принц, сделал Анастасии предложение руки и сердца.

Счастье продолжалось и становилось только ярче. После тайной свадьбы, актриса и фигурист обвенчались в Крыму, вместе воспитывали детей Анастасии от второго брака, Майкла и Анну.

Ради рождения общего ребенка Анастасия прервала карьеру, перестала появляться на мероприятиях и решилась на процедуру ЭКО. В октябре 2018 в семье появилась Мила, названная в честь героини того самого ледового спектакля. Анастасия признавалась, что появление малышки перевернуло всю ее жизнь еще раз. Она полностью посвятила себя материнству, отказалась от услуг няни и с восторгом рассказывала, что теперь ее счастье абсолютно.

К сожалению, наслаждаться ролью мамы в третий раз у Анастасии получилось совсем недолго. Меньше года спустя, по признанию мамы актрисы, ее начали мучать головные боли. Состояние все ухудшалось, и Анастасия решила обратиться к врачу.