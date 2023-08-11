Вайкуле о „Листьях желтых“, исполненных Галкиным: Максим сказал: „Я любую песню спою на латышском“

В программу фестиваля 69-летняя Вайкуле включила советский хит „Листья желтые“ и исполнила его сама на родным латышском языке. В ходе исполнения она спустилась в зал, где сидели Пугачева и Галкин, и передала микрофон юмористу. Максим не растерялся и тут же подхватил строчки.

Как оказалось, Лайма предупредила шоумена об этом заранее. „Максим гениальный! Я ему сказала: „Если я исполню какую-нибудь песню, которую ты знаешь, споешь?“ Он говорит: „Пожалуйста! Я любую песню спою на латышском“. Я решила, дай-ка я попробую. И все получилось замечательно. Люди были в восторге“, — рассказала в недавнем интервью блондинка.