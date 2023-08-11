Певица Монеточка случайно проговорилась, что ждет второго ребенка

Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая активно публикует в тиктоке видео о жизни молодой мамы, делится с подписчиками любимыми рецептами и рассказывает о дочке Нине, провела стрим в соцсети вечером 26 июля. Трансляция запомнилась зрителям из-за того, что певица случайно намекнула, что беременна вторым ребёнком. Монеточка рассказывала, как утратила интерес к мясу.

„У меня какой-то пошёл отказ от мяса. Прямо от не хочу и всё. Ни курицу, ни мясо, ничего. Знаете, могу съесть мясо, только в каком-то спрятанном виде, знаете? В каком-нибудь наггетсе, когда оно всё пережарено, переварено, спрятано. Ну у меня и в первую беременность тоже так было, Всё что угодно ешь, но только…“