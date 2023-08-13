Дни оперы в Нарве: на следующей неделе Кренгольм распахнет свои двери для оперной публики

VII Дни оперы в Нарве пройдут с 16 по 19 августа в стенах Кренгольмской мануфактуры и во дворе Нарвской арт-резиденции.

„В Кренгольме, где в XIX веке действовало самое мощное в Европе текстильное производство, сейчас дуют самые свежие ветры мирового музыкального театра“, - сказала Юлия Савицкая, главный организатор Дней оперы в Нарве, в рамках которых состоятся премьеры двух новых опер.

Основанная на реальных событиях опера „Адриана Лекуврёр“ Франческо Чилеа никогда прежде не ставилась в Эстонии. Интригующим примером влияния развития психоанализа на оперный мир является рожденная на заре эпохи женской эмансипации образцовая модернистско-экспрессионистская опера Белы Бартока „Замок герцога Синяя Борода“ – вторая премьера в программе Дней оперы в Нарве.

Наряду с операми, которые больше нигде в Эстонии не увидишь, по приглашению Юлии Савицкой из Литвы в Нарву со спектаклем приезжает амбициозный Балтийский театр балета. Их балет „Another World“ основан на музыке Depeche Mode и вдохновлен фантастическим романом всемирно известного писателя Харуки Мураками.

Фестиваль стартует днем ранее во дворе Нарвской арт-резиденции, а 17 августа свои двери для искусства распахнет нарвский Кренгольм, где в тот же вечер в 20:30 состоится балет „Flesh“, созданный в сотрудничестве между лауреатом президентской премии „Молодой деятель культуры“, хореографом и солистом Национального балета Евгением Грибом, а также независимым артистом балета из Финляндии Джеком Трейленом. Затем, в 22:00, состоится премьера оперы Белы Бартока „Замок герцога Синяя Борода“, специально адаптированной для помещений Кренгольма.

Перед спектаклями и в антрактах можно будет увидеть художественную выставку Саши Роттс и Хильды Кахра „Solid plot“, где Роттс представляет текстильные картины, а Кахра соединяет для Кренгольма наивистические рисунки и теорию SUPER NAIVE.

В 2018 году за организацию Дней оперы в Нарве Савицкая удостоилась премии „Жемчужина культуры“ фонда „Капитал культуры“, а в 2022 году – звания профессионального деятеля культуры города Нарвы в области музыки. Подробнее о фестивале на сайте www.narvaopera.ee