Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли окончательно завершился спустя 7 лет победой одного из супругов

Изданию In Touch стало известно, что бракоразводный процесс Брэда и Энджи закончился, а все вопросы они смогли-таки уладить. Напомним, в последнее время особенно громкими стали их разбирательства по поводу винодельни во Франции.

После насмешек и оскорблений в адрес уже бывшего мужа миссис Смит согласилась пойти на мирное урегулирование конфликта, сообщил инсайдер: „Они потратили так много денег на эти судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Энджи попросту могла разориться, поэтому было бы разумно сократить ее потери... Это огромная победа Брэда“.

Кстати, говоря о французском поместье Шато Мираваль, недавно Брэд Питт пригласил туда погостить свою новую возлюбленную Инес Де Рамон. Судя по всему, в жизни актера наступила белая полоса, иначе как объяснить новые здоровые отношения и долгожданный финал драмы с Анджелиной?